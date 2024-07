Czas popijania kolorowych drinków z palemkami i wygrzewania się w karaibskim słońcu już niestety za Dodą. Gwiazda za kilka dni tak jak większość Polaków będzie świętować Boże Narodzenie. Tym razem nie będą to święta spędzone tylko w otoczeniu rodziców i rodziny brata Rafała, ale także (albo raczej przede wszystkim) czas, kiedy Doda będzie u boku swojego ukochanego, Błażeja Szychowskiego.

- Spędzam święta razem z Błażejem. Pierwszego dnia idziemy do moich rodziców, a drugiego do rodziców Błażeja - tłumaczy Doda w rozmowie z AfterParty.pl.

To pierwsze wspólne święta pary. Z pewnością będą one wielkim przeżyciem nie tylko dla Dody i Błażeja, ale też dla ich bliskich. Mamy nadzieję, że piosenkarka nie zapomni o swoich fanach w tym wyjątkowym dniu i kolejny raz zaskoczy jakimś niebanalnym prezentem. W zasadzie to jesteśmy tego pewni.

