1 z 6

Końcówka tego roku jest dla Dody bardzo intensywna. Wokalistka szykuje się bowiem do długo oczekiwanej premiery swojego nowego singla, a za kilka dni stanie też na planie teledysku. Zobaczymy ją również na wielkim koncercie sylwestrowym organizowanym przez telewizję Polsat. Przypomnijmy: To już pewne: Doda wystąpi na Sylwestrze Polsatu. Promuje go w sukience Urbańskiej

Artystka znalazła jednak czas, aby pojawić się i zaśpiewać na charytatywnej gali "Kalendarz chorych na stwardnienie rozsiane". Doda wybrała na tę okazję stylowy zestaw - swój ulubiony ostatnio kapelusz, krótką czarną spódnicę i bluzkę z przeźroczystego materiału, spod którego mogliśmy podziwiać jej umięśniony brzuch. Rabczewska poświęca dużo czasu na rzeźbieniu sylwetki i trzeba przyznać, że efekty widać gołym okiem.

Zobacz: Doda ostatnio zmienia styl. Horodyńska oceniła jej starania

A wam jak się podoba Doda w takiej odsłonie?