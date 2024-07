Trasa promująca nowe DVD Dody "Fly High Tour" trwa w najlepsze. W weekend gwiazda odwiedziła kolejne miasta, tym razem spotykając się z fanami w Kędzierzynie-Koźlu, Starachowicach i Skarżysku Kamiennej. Tradycyjnie już do lokalnych galerii handlowych przyszły tłumy zainteresowanych, którzy chociaż przez chwilę mieli okazję porozmawiać z Rabczewską i zapozować do wspólnego zdjęcia. Dużą uwagę przykuwały kreacje artystki - coraz krótsze i bardziej eksponujące jej piersi.

W Skarżysku Kamiennej Doda wystąpiła w czarno-żółtym komplecie, w Starachowicach wybrała zwiewną krótką wzorzystą sukienkę, a do Kędzierzyna-Koźla postawiła na obcisłą czerwoną sukienkę. Relację na bieżąco udostępniała na swoim Instagramie i Facebooku. Drugie tyle zdjęć wrzucili jej fani obecni na wydarzeniach.

Nasi czytelnicy przy okazji zdementowali plotki jakoby Doda miała rozdawać autografy tylko tym, którzy kupili koncertowe DVD. Co więcej, dodali że Rabczewska częstowała ich... żelkami i czekoladkami "Merci". Oto relacja jednego z nich:

- Co za bzdury wypisują! Podszedłem do Dody z pocztówką i płytą "7", i bez żadnych problemów podpisała się na nich. Do tego zapozowała do zdjęcia i zamieniła kilka słów ze mną. To samo z moimi przyjaciółkami, które mi towarzyszyły i przyszły z tylko z białą kartką. Poza tym Doda poczęstowała nas słodyczami. Po odejściu kupiłem DVD, później już zabrakło ich w sklepie, bo poszły jak na pniu.