Doda od lat przyjaźni się z Anetą, która regularnie pojawia się na zdjęciach czy Instastories gwiazdy. Mimo że Doda jest zapracowaną artystką, to jednak zawsze znajduje czas dla swojej lojalnej przyjaciółki. Tak było i tym razem, gdy Doda i Aneta wybrały się razem na wakacje do Tunezji. Wokalistka chętnie relacjonuje przebieg swoich babskich wakacji na Instagramie i chwali się wyjątkowymi zdjęciami, na których można porównać, jak ona i Aneta zmieniły się w ciągu 8 lat! Musicie to zobaczyć!

Doda pokazała zdjęcia z wakacji

Doda i Aneta były już na babskich wakacjach w 2011 roku w Hiszpanii. Doda zdecydowała się wykorzystać ten fakt i pokazała zdjęcie z tamtego wyjazdu, które zestawiła z bardzo podobną fotografią z obecnych wakacji. Doda i Aneta podobnie pozują, więc wyraźnie widać wszystkie różnice. Zobaczcie sami:

Instagram

Nie da się ukryć, że czas dla obu pań zatrzymał się! Ani po Anecie, ani po Dodzie nie widać, że od momentu zrobienia pierwszego zdjęcia minęło już 8 lat. Nic dziwnego, że fani są w szoku, gdy artystka pokazuje swoje fotografie z wakacji. Ostatnio nie mogli wyjść z podziwu, że Doda "w tym wieku" tak wygląda. Nie musimy chyba dodawać, że reakcja artystki była mistrzowska? ;)

EastNews