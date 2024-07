Wygląda na to, że Doda wreszcie znalazła nową miłość. Od kilku tygodni w jej mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia z mężczyzną, którego tożsamości dotąd gwiazda nie ujawniła. Choć fani od dłuższego czasu podejrzewają już, że może to być Dariusz Pachut, sportowiec, który jeszcze niedawno związany był z Dorotą Gardias, ona sama nie puszcza pary z ust. Wygląda jednak na to, że piosenkarka coraz odważniej pokazuje nowego ukochanego i coraz mniej chętnie kryje się z miłością. Teraz znów podzieliła się materiałami, na których jest razem z ukochanym.

Doda pokazała wideo z ukochanym. Kim jest jej nowa miłość?

Na InstaStories Dody pojawiło się kilka relacji, w których artystka chwali się świętowaniem miesiąca od wydania jej najnowszej płyty, zatytułowanej "Aquaria". Krążek już odnosi olbrzymie sukcesy, więc piosenkarka ma powody do radości. Jednak jest pewne, że sprawy układają się jej pomyślnie nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym. Gwiazda pochwaliła się ekskluzywnym wyjazdem zagranicznym, w którym towarzyszy jej nowy ukochany. Wygląda na to, że są to ich pierwsze wspólne wakacje. Pokazała m.in. jak razem sączą kolorowe koktajle.

W jednym z materiałów gwiazda zwraca się do fanów:

- Wiecie ze właśnie minął miesiąc od wydania mojej płyty?

Widać też grafikę z kieliszkami, co sugeruje, że artystka właśnie świętuje - i to nie sama. W innym ujęciu widać Dodę w limuzynie, a obok niej siedzi mężczyzna, którego twarzy jednak nie widać. Czy piosenkarka wreszcie zdecyduje się oficjalnie potwierdzić, kim jest jej nowy partner? Wiele wskazuje, że fani w swoich przypuszczeniach mają rację i jest to właśnie Dariusz Pachut. Warto dodać, że sportowiec wcześniej miał pojawić się w teledysku Dody.

Dorota Rabczewska od dawna nie miała szczęścia w miłości, a rozpad niedawnego małżeństwa z Emilem Stępniem przypłaciła wieloma trudnościami psychicznymi, z którymi musiała się uporać. W swoich wypowiedziach przez długi czas przyznawała, że będzie jej bardzo trudno zaufać kolejnemu mężczyźnie. Mimo to gwiazda nie zamknęła się całkiem na poszukiwanie miłości i przez jakiś czas jej fani wierzyli, że Dorota ułoży sobie życie z Amerykaninem Maxem Hodgesem. Ta znajomość jednak się rozpadła, bo gwiazda nie chciała relacji na odległość. Niedawno poszukiwała ukochanego w programie "Doda: 12 kroków do miłości", który jednak zakończył się fiaskiem.

Wygląda jednak na to, że jej serce znów bije mocniej.