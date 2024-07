Doda na swoim profilu na Instagramie i Facebooku regularnie zamieszcza zdjęcia z życia prywatnego i ze sceny. Tak też było ostatnio, kiedy to pochwaliła się fotkami z wyjazdu do Grecji. Na zdjęciach z partnerem Emilem Haidarem widoczne były dłonie gwiazdy na których pojawiła się obrączka. Media zaczęły spekulować, że para pobrała się podczas kilkudniowego urlopu. Jednak sama Doda zdementowała wszystkie plotki na portalu społecznościowym. Zobacz: Doda wydała oświadczenie w sprawie ślubu z Emilem!

Okazuje się, że zdjęcia zamieszczane przez Dodę znowu wywołały sporo komentarzy. Tym razem gwiazda pochwaliła się fotkami z trasy koncertowej. Na jednej z nich piosenkarka ubrana jest w seksowną skórzaną mini z długimi frędzlami przy rękawach. Fani byli zachwyceni stylizacją Dody. W komentarzach nie zabrakło porównań do największych gwiazd muzyki.

- Myślałam że to Beyonce jak Boga kocham

- She's like Beyonce

- Beyonce sucks. She's like Madonna