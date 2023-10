Doda zaczynała swoją medialną karierę od "Baru". Reality show 20 lat temu, było dla niej przepustką do świata show biznesu. Jako 18-letnia wówczas dziewczyna doskonale wiedziała, jak wykorzystać popularność, którą dała jej telewizja. Zrobiła to doskonale, najlepszym na to dowodem jest fakt, że dwadzieścia lat później, wciąż jest numerem jeden w polskim show biznesie. Piosenkarka w nowym wywiadzie dla Party.pl, szczerze do bólu ocenia postawę aktualnych gwiazd reality show typu "Hotel Paradise" czy "Love Island". Zabrała również głos na kontrowersyjny temat seksu przed kamerami. Sprawdźcie szczegóły.

Doda o seksie w "Hotelu Paradise" i "Love Island": "Nadal powinien być to skandal"

Trudno znaleźć w show biznesie odważniejszą i bardziej pewną siebie postać niż Doda. Gwiazda nie boi się poruszać kontrowersyjnych kwestii. Postanowiliśmy skonfrontować ją z tematem seksu w reality show. Chociaż sama swoją popularność budowała w programie rozrywkowym 20 lat temu - jedno w nich pozostało niezmienne: dla widzów liczą się kontrowersje i pikanteria. Czy piosenkarka ma podobne zdanie?Co Doda sądzi o seksie przed kamerami?

Szok jak to wszystko się zmieniło. Nadal powinien być to skandal.

Doda przyznała, że ludzie czasami mylą ją Mają Frykowską, której opinia publiczna do dzisiaj wypomina seks w jacuzzi w "Big Brotherze". Przy okazji wspomniała, że samej zdarzyło się uprawiać seks z długoletnim narzeczonym, gdy była w programie, co wyznała dopiero niedawno, jednak zrobiła wszystko, by nikt tego nie zarejestrował.

Nadal uważam, że powinno być to raczej tematem wstydliwym, nie do pochwalania. Jeżeli ktoś chce oglądać seks, są strony porno, które sama często oglądam. Luz. Ale jeśli idziesz do reality show to raczej nie po to, by ktoś musiał oglądać przepływ twoich płynów ustrojowych.

Co jeszcze na temat seksu w programach rozrywkowych i budowaniu popularności przez dzisiejsze gwiazdy tych formatów powiedziała nam Doda? Gwiazdom "Hotelu Paradise", "Love Island" itp. może nie spodobać się ta wypowiedź!

