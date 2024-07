Doda planuje oddać organy po swojej śmierci! Artystka, z okazji Światowego Dnia Transplantacji, promuje oddawanie organów po śmierci.

Taka decyzja nikogo nie powinna dziwić. Już kilka lat temu artystka udowodniła, że potrafi rozkręcić każdą akcję. Kiedy zachęcała do oddawania szpiku, baza potencjalnych dawców powiększyła się o kilkadziesiąt tysięcy, za co została uhonorowana nagrodą od Ministra Zdrowia. Teraz zaangażowała się w akcję #oddajserce, która ma promować transplantację:

Dziś światowy dzien transplatacji! Przyłączcie sie do akcji ‪#‎oddajserce‬ ❤8 lat temu podjęłam decyzje ,że kiedy mnie juz nie bedzie na tym świecie, zostanie część mnie żyjąca w innej osobie i RATUJĄCA Jej istnienie ..a moje serduszko bije w rytmie cza-cza???? ????Jezeli dane Ci bylo przejsc przez ten swiat i konczy sie Twoja droga, a to co przestaje byc Ci potrzebne staje sie dla kogos niezbedne, to oddaj to z usmiechem na twarzy i podejmij ta decyzje juz dzis. Tak jak ja to zrobilam - napisała na Facebooku