Doda weźmie ślub z Emilem Haidarem? Takie plotki krążą już od kilku miesięcy, ale para nie skomentowała jeszcze tych informacji. Fani wypatrują pierścionka zaręczynowego na serdecznym palcu Dody, a media prześcigają się w doniesieniach o ich planach ślubnych.

Ostatnio pojawiły się informacje, że Emil postanowił poskromić swoją krnąbrną ukochaną i zaczął przygotowywać ją do roli żony!

Emil szykuje ją do roli żony. On bardzo ceni sobie wspólne spędzanie czasu. Regularnie zabiera Dorotę do teatru, wspólnie gotują i długo rozmawiają, zazwyczaj tylko w swoim towarzystwie - napisał fakt.pl