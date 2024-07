Doda uczciła pamięć ofiar zamachów terrorystycznych w Paryżu. Podczas koncertu w Rzeszowie artystka zadedykowała im utwór "Znak pokoju". Dlaczego akurat ten? Mieliśmy okazję zapytać o to piosenkarkę na gali Viva! Photo Awards:

Co prawda napisałam ją dla Jana Pawła II, ale ona idealnie pasuje do tego, co dzieje się w ostatnich czasach, idealnie odzwierciedla to co czuję - mówiła