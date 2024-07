Doda zdradziła, co było inspiracją do piosenki "Nie daj się". Okazuje się, że z utworem wiąże się bardzo osobista historia. Artystka przed kamerą Party.pl wyznała, że to jej ojciec wieloktornie potwarzał jej te motywujące słowa, gdy była dzieckiem. Wiele lat później stały się one tytułem jej przeboju diwy polskiej sceny.

Będąc moim trenerem, za każdym razem, gdy uprawiałam sport, zawoził mnie na bieżnię, albo na stadion, albo do szkoły, albo na konkurs piosenki za każdym razem mówił "Trzymaj się i nie daj się!". I obojętnie ile razy to było. Codziennie, jak mantrę przez tyle lat i ja rzeczywiście wchodziłam taka naładowana pozytywną energią - powiedziała Doda.

A czy gwiazd dziś również powtarza sobie te słowa? Obejrzycie materiał wideo!

Artystka zawsze podkreśla, że ma świetne relacje ze swoimi rodzicami.