Nowy klip Dody, do wakacyjnej piosenki pt. "Nie pytaj mnie", powstawał w pięknej, egzotycznej scenerii Teneryfy. Ta piosenka ma być przebojem tegorocznego lata! Zobacz też: Dużo zdjęć z planu nowego klipu Dody. Wszystko jest perfekcyjne: ubrania, fryzura i makijaż [FOTO]

Gwiazda dzieliła się zdjęciami z planu zdjęciowego w mediach społecznościowych, dzięki temu mogliśmy na bieżąco śledzić postępy w pracach nad klipem. Wszystko zapowiada się rewelacyjnie! Zastanawiacie się, dlaczego akurat Teneryfa stała się tłem dla nowego teledysku Dody? Znamy odpowiedź na to pytanie!

Jak podał magazyn "Party", Doda wybrała to miejsce, ponieważ to właśnie tam spędziła pierwszy romantyczny weekend z ukochanym Emilem Haidarem. Co więcej, partner towarzyszył artystce na planie teledysku. To się nazywa wsparcie! Premiera nowego klipu już na początku wakacji.

