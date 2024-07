Pojawienie się Dody na stadionie Legii wywołało niemałe zamieszanie. Telewizji Orange Sport udało się zapytać wokalistkę, co sądzi o grze zawodników Legii.

-A jak się pani podoba narazie gra Legii Warszawa? - zapytał dziennikarz

- Podoba mi się, że jest ciepło a wziełam nawet koc - odparła Doda.

Ale to nie koniec spostrzeżeń Dody co do meczu Legia Warszawa - Widzew Łódź. Rabczewska stwierdziła, że nie ważne jak grają, ważne, że się dobrze prezentują i mają duże... pindole.

Czyżby mówiła o kimś konkretnym?

