Niedawno, jako pierwsi, poinformowaliśmy was o kulisach pracy nad nowym teledyskiem Dody do piosenki "XXX". Jak dowiedziało się AfterParty.pl, teledysk został już nagrany i Doda lada dzień wraca do Polski! Budżet przeznaczony na projekt wynosi aż 200 tysięcy złotych, a za choreografię odpowiada Błażej Szychowski.

- Zdjęcia do klipu już zostały ukończone. Przed nami tylko postprodukcja czyli montaż. Doda przez kilka dni jeszcze zostanie w Los Angeles. To był dla niej dość intensywny okres. Gwiazda jeszcze w tym tygodniu wróci do kraju - tłumaczy w rozmowie z AfterParty.pl bliska osoba z otoczenia gwiazdy.

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na efekty nowej produkcji promującej "7 pokus głównych". W końcu kto jak kto, ale Doda z pewnością szykuje coś, czego w polskim show-biznesie jeszcze nie było. Szczególnie że nad teledyskiem czuwali spece od klipów samej Madonny czy Lady Gagi. Nieźle...

