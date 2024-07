Dziś wieczorem w Ciechanowie miała miejsce uroczysta premiera książki "Zaczęło się w Ciechanowie". Zawiera ona zbiór wywiadów z ludźmi, którzy wychowali się w tym mieście. Wśród osób zaproszonych do rozmowy znalazła się Doda. Jej wypowiedzi, które znalazły się w książce, nie były nigdzie wcześniej publikowane.

Na spotkaniu oprócz wokalistki pojawili się profesorowie Tomasz Nałęcz, Zbigniew Siemiątkowski oraz Jerzy Bralczyk. Jednak to właśnie Doda wzbudziła największe zainteresowanie zgromadzonych gości. Gwiazda zaprezentowała się w skromnej, krótkiej sukience.

Co o książce powiedziała Doda?

Udzieliłam w niej, najdłuższego wywiadu życia :)) Bardzo ostro ale prawdziwie odpowiadam na pytania dot. tabu w show-biznesie. Szczerze i bezkompromisowo o doli artysty w naszym kraju. Czyli jak zwykle: to o czym inni boją się pomyśleć, ja powiem :))) Dodatkowo znajdziecie tam ciekawe i wzruszające historie z dzieciństwa i nie tylko. Za każdym razem, jak go czytam, naprawdę uważam, że to kawał świetnej roboty i najlepszy mój wywiad w historii