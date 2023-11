1 z 8

Dorota Rabczewska wystąpiła dziś na premierze filmu "Pitbull. Ostatni pies" w innej roli niż ta, do której nas przyzwyczaiła przez lata. Nie tylko jako gwiazda filmowa - jest w końcu jedną z głównych aktorek filmu, ale też... w bardzo stonowanej stylizacji! Na pokazie Doda pokazała się bowiem w eleganckim, smokingowym garniturze i białej rozpiętej pod szyją (ale skromnie!) koszuli. Całość to dzieło francuskiego domu mody Yves Saint Laurent. Monochromatyczny look przełamywały czerwone szpilki i mocno karminowe usta. No może również skrzące dziesiątkami klejnocików naszyjnik i kolczyki!

Jak Wam się podoba styl Doroty - aktorki? My jesteśmy na tak!

