1 z 4

W ostatnich miesiącach Doda jest wyjątkowo aktywna - wystąpiła w "Pitbullu", nagrywa solową płytę, pojawia się na imprezach branżowych, tak jak chociażby na gali "Flesz Fashion Night", gdzie zaprezentowała się w kreacji od Patrycji Kujawy. W ostatni, poniedziałkowy wieczór wybrała się na premierę komedii twórców "Planety Singli", pt. "Juliusz". Jak wyglądała? Było gorąco!

Doda znów zachwyca!

Kolejny tydzień, kolejne medialne wyjście i kolejna świetna stylizacja! Doda znów była najjaśniejszą gwiazdą imprezy i przyćmiła pozostałych gości. W związku z tym, że może pochwalić się wysportowaną sylwetką i zgrabnym ciałem, wszystko leży na niej idealnie. Czy to w spodniach, czy w sukience, Rabczewska-Stępień zachwyca, a fani nie kryją zachwytu i wzorują się na niej. To by wyjaśniało świetną sprzedaż jej sklepu internetowego, w którym artystka wyprzedaje swoje stare, nieużywane ubrania i buty. Ostatnia stylizacja o tyle różni się od pozostałych, że gwiazda założyła ogniste buty i nie jest to Gucci!

Sprawdźcie koniecznie, jak prezentowała się na ściance w kinie!

Polecamy: Wyglądają jak siostry! Doda i Marcelina Zawadzka założyły kreacje od tej samej projektantki! POJEDYNEK