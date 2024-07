Doda i Małgorzata Potocka zrobią wspólny musical? To bardzo prawdopodobne. Jak donosi gazeta "Fakt Gwiazdy", obie panie spotkały się i rozmawiały o współpracy. Powód? Dodzie od dawna marzy się ponowna praca w teatrze.

Doda zostanie artystką rewiową?

Moim marzeniem jest powrócić na deski teatru i stworzyć musical. To byłaby cudowna odskocznia od rockowych koncertów, która pozwoliłaby mi realizować się artystycznie - powiedziała Doda Faktowi.

Niedawno Doda została zaproszona do teatru Sabat na "Hollywood na Foksal" (pamiętacie cudowny makijaż Dody? Zrobiła go specjalnie na to wyjście) przez Małgorzatę Potocką, która - okazuje się - ma wobec Dody swoje plany.

Chce uczynić z Doroty największą gwiazdę rewii, którą zamierza wystawiać na jubileusz teatru. Szybko znalazły wspólny język i razem wpadły na pomysł musicalu - powiedziała Faktowi osoba z otoczenia Potockiej.

Wydaje się, że taka współpraca jest bardzo realna. Doda zaczynała przecież w teatrze Buffo u Janusza Józefowicza. Na początku tego roku reżyser bardzo chciał, żeby to Doda została gwiazdą jego spektaklu "Legalna blondynka" w Krakowie. Wtedy jednak Doda nie miała na to czasu i dojazdy do Krakowa były bardzo dużą przeszkodą. Teatr Sabat jest w Warszawie, dlatego paniom nie pozostaje nic innego jak działać!

Doda z Małgorzatą Potocką i Jolą Czają w Teatrze Sabat:

Doda szykuje się do teatru Sabat:

Dziś wieczór w teatrze☺️ A photo posted by dodaqueen (@dodaqueen) on Oct 22, 2015 at 9:56am PDT

Doda bawi się w towarzystwie redakcji Vivy w Teatrze Sabat Małgorzaty Potockiej:

Sto lat???? A photo posted by dodaqueen (@dodaqueen) on Oct 22, 2015 at 3:10pm PDT