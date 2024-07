Od kiedy Doda rozstała się z Nergalem, w mediach trwały spekulacje kto teraz zajmie miejsce u boku piosenkarki. Od jakiegoś czasu pojawiały się informacje, że będzie to Błażej Szychowski. Doda potwierdziła te doniesienia kilka dni temu, kiedy pojawiła się w towarzystwie choreografa na urodzinach magazynu „Party”.

Para nie szczędziła sobie czułości i nie krępowała się obecnością fotoreporterów, którzy uwiecznili całujących się artystów.

W minioną sobotę Doda przybyła z nowym chłopakiem na otwarcie salonu optycznego. Wszystko wskazuje na to, że gwiazda chce wprowadzić Szychowskiego na salony i udowodnić wszystkim, którzy wątpia w ich związek, że miłość kwitnie!

- Już się dotarliśmy, choć początki nie były łatwe. Połączenie związku i pracy było dla nas trudne, ale z upływem czasu to się zmieniło. Teraz funkcjonuje to tak, że oboje się wzajemnie nakręcamy, mamy podobne wizje artystyczne i pogląd na wiele spraw. Jest bardzo fajnie- zapewnia w rozmowie z „Super Expressem” Szychowski.

