Dodę można było ostatnio częściej spotkać na demonstracji pod Pałacem Prezydenckim niż na scenie. Z połową twarzy zmienioną dzięki charakteryzacji protestowała przeciwko wprowadzeniu do Polski GMO (zobacz masakryczne zdjęcia), czyli żywności modyfikowanej genetycznie. Razem z partnerem Błażejem Szychowskim gwiazda spacerowała też z pustym wózkiem, twierdząc, że GMO powoduje niepłodność. Teraz poszła krok dalej.

Jak donosi magazyn "Viva!", Doda kupiła pod Ciechanowem gospodarstwo rolne. Będzie tam hodować kury, kaczki, indyki, warzywa i owoce, by mieć pewność, że to, co je, jest dla niej dobre. W końcu grunt to zdrowie.

A tak Doda protestowała przeciwko GMO pod Pałacem Prezydenckim: