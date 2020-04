Doda królową nietypowego wyzwania na Instagramie! Nie uwierzycie, z czego zrobiła sobie kreację

Kwarantanna zmusza niektóre gwiazd do wymyślania coraz to nowych akcji na swoich social mediach, aby przyciągnąć uwagę fanów, ale również umilić lub urozmaicić im czas spędzony w domu. Sporą popularnością cieszą się różne wyzwania na Instagramie - np. #pillowechallenge! Królową tej akcji jest oczywiście Doda. O co chodzi?

Doda w nietypowej kreacji z poduszki!

Na czym polega Pillow Challenge? To proste - robimy kreację z poduszki. Najłatwiej oczywiście ścisnąć ja w pasie, tak jak zrobiła to Doda! Ale do swojej poduszkowej kreacji artystka dobrała luksusowe dodatki - buty z nowej kolekcji Dolce&Gabbana, pasek Aleksander McQueen, naszyjnik Chanel i Givenchy oraz okulary Dolce&Gabbana! Do tego biała poduszka i oryginalny look - rewelacyjny!

Musimy przyznać, że kreatywność Dody nie ma granic. Dołączycie do tego challenge'u? Nam się to wyzwanie bardzo podoba!