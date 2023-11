Doda kończy karierę? Gwiazda na Instagramie nagrała wideo, w którym zdradziła, że być może jej kolejna płyta będzie ostatnią w jej karierze. Jednak zanim o tym zaczęła opowiadać, najpierw zdradziła, że regularnie chodzi teraz do kościoła i to pomaga jej się wyciszyć i znaleźć oddech od show-biznesu.

– Chodzę do kościoła, bo mam taką potrzebę. Przyszedł taki moment w moim życiu, że mam przesyt całego świata show-biznesowego i złych emocji, które się nim rządzą. Tu każdy dla każdego wilkiem. Jestem serdeczną osobą i zaczęłam sama nie lubić tego, kim się staję. Co mi daje taka cotygodniowa msza? Bardzo dużo. To moment, że mogę się oczyścić ze wszystkich minusów, które daje show-biznes i pozbyć się tego. Wyciszyć się, ułożyć sobie hierarchię wartości. Dojrzałam do tego dopiero po 30-stce. Chcę być lepszym człowiekiem – dodała Doda.