Doda opublikowała w sieci wpis, w którym apeluje do internautów, żeby nie krytykowali Agnieszki Chylińskiej za to, że nie weźmie udziału w koncercie "Artyści przeciw nienawiści". A jak komentuje decyzję swojej koleżanki z show-biznesu?

Prosze fanów by nie hejtowali Agnieszki Chylińskiej za to iż nie zagra z nami. NIE ESKALUJCIE TEGO CO MA MIEĆ SWÓJ KRES.Akceptuje Jej wybór i nie potępiam.Nie odbieram tego personalnie, w końcu to WSPÓLNY PROJEKT wielu muzyków- napisała na Facebooku.