W sobotę Doda była gościem Dzień Dobry TVN. Piosenkarka wystąpiła ze swoim singlem "Electrode", udzieliła też krótkiego wywiadu, który momentami był nieco nerwowy. Przypomnijmy: Doda oburzyła się podczas wywiadu

Cała rozmowa jednak obfitowała też w bardziej wesołe momenty. Prowadzący wypytywali Dodę o jej umiejętności kulinarne. Okazało się, że gwiazda potrafi ugotować tylko zupę pomidorową, a w tęsknocie za domowym jedzeniem stołuje się w popularnym w Warszawie barze mlecznym "Bambino".



Pomidorowa to moje popisowe danie i wszystkich chłopców na to nabieram, bo jak zrobię taką pomidorówkę to każdy myśli, że jestem doskonała w takiej domowej kuchni, a to jest oczywiście nieprawda. Po pomidorówce jest potem herbata i długo, długo nic. Cały czas chodzę do baru mlecznego. Jest taki bar "Bambino" na Mokotowie i jest super, panie są bardzo sympatyczne i cisną mi tam podwójne porcje, co zresztą widać - wyznała roześmiana.