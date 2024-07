Z pierwszego numeru powracającego po latach na rynek magazynie "Maxim" najbardziej pamiętamy felieton Dody. Gwiazda dopiekła w nim Kubie Wojewódzkiemu, nazywając go "małym fiutkiem, który powinien ogarniać kochanka".



Na odpowiedź Kuby nie przyszło nam długo czekać. Co prawda showman nie nawiązuje bezpośrednio do mocnego wpisu Doroty, ale w swojej rubryce w "Polityce" pozwolił sobie obiektywnie ocenić jej ostatni klip do "XXX".



- Trzeba przyznać, że dziewczyna się stara. Premiera jej ostatniego teledysku do utworu „XXX” miała europejską oprawę. Niestety, premiera teledysku ma to do siebie, że w końcu trzeba go pokazać. Pokazali. Doda powoli, lecz skutecznie, zmierza w kierunku, w którym podążyła Shazza. Pustynia i egipskie ciemności - czytamy.



Zgadzacie się z Kubą?



habibi

Reklama