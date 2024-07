Polski show-biznes huczy od informacji o rzekomej bójce Dody z Agnieszką Szulim na gali Niegrzeczni 2014. Być może miało być to potwierdzenie ich buntowniczych temperamentów w odpowiednim do tego miejscu, ale nie będziemy w to wnikać...

Skupmy się na stylizacjach celebrytek. Jak wyglądały? Agnieszka Szulim swoją "niegrzeczność", jak zwykle wyraziła nonszalancją. Miała na sobie dżinsy boyfriendy, militarny żakiet, rockowe botki i nieco potarganą fryzurkę. Z kolei Doda "niegrzeczna" była za sprawą seksapilu. Miała na sobie gorsetową mini sukienkę z przezroczystymi wstawkami i zwracające uwagę, fuksjowe futerko. Która skandalistka wygląda lepiej?

