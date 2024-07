1 z 10

Po dłuuuugiej zimie, w końcu doczekaliśmy się wiosny. Z uroków dodatnich temperatur postanowiła skorzystać Doda, która wspólnie z paczką znajomych wybrała się na wiosenny spacer po Warszawie. Gwiazda wsiadła w sportowe auto i razem z Mariuszem Ząbkowskim (Dżagą) i Martą Waldorf odwiedziła najpopularniejsze miejsca w stolicy.

Na swój profil na Instagramie Doda wrzuciła fotki, na których pozdrawia fanów sprzed Pałacu Kultury i Nauki, czy uprzejmie informuje, że "właśnie uciekła paparuchom", co oznacza, że wkrótce do sieci powinny trafić te same zdjęcia robione z ukrycia. Gwiazda zgodnie z duchem wiosny sięgnęła po wiosenne trendy - pastele, trampki na koturnie i neonowe rurki. Całość na 5+.

Taki odskok od pracy nad nową płytą i trasą koncertową z pewnością przyda się piosenkarce.

