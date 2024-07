Doda wciąż wzbudza ogromne emocje, zwłaszcza od kiedy u jej boku pojawił się nowy mężczyzna. Jakiś czas temu, gwiazda pochwaliła się swoją nową miłością - Błażejem Szychowskim. Od tamtej chwili media zaczęły spekulować, czy Rabczewska nie popełnia błędu wprowadzając choreografa w świat show-biznesu.

W najnowszym wydaniu „Cosmopolitan” Rabczewska tłumaczy, że nie zamierza rezygnować ze wspólnych wyjść na oficjalne imprezy.

- Nie będę go przecież chować pod spódnicą… to jest jakieś przekleństwo, wybieram facetów, którzy stają się sławni. Mam talent do wyławiania perełek- może powinnam zająć się tym zawodowo, bo jak kogoś odkryję, to i z gwiazdami może zatańczyć i zasiadać w jury programu- stwierdziła w rozmowie z magazynem.

Ciekawe więc, w jakim programie będziemy mogli zobaczyć Szychowskiego!

