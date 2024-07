Chociaż wszyscy dookoła obwieścili koniec Dody, to wszystko wskazuje na to, że piosenkarka wciąż świetnie sobie radzi w polskim show-biznesie. Zaledwie kilka dni temu album gwiazdy otrzymał status Platynowej Płyty a teraz okazuje się, że Rabczewska podpisała kontrakt z producentami filmu „Kac Wawa”!

Według informacji „Faktu”, za nagranie piosenki promującej film, Doda zgarnie 100 tysięcy złotych!

- Doda po świętach zabiera się do pracy, a na początku przyszłego roku wchodzi do studia- zdradził w rozmowie z tabloidem menedżer gwiazdy.

Przedstawiciel Doroty Rabczewskiej zapowiedział również, że zaraz po zakończeniu pracy w studiu, rozpoczną się zdjęcia do teledysku.

Czekamy więc na efekty tej współpracy!



Reklama