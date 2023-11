1 z 4

Jak po latach wygląda docent Marian Wolański? W sieci pojawiło się nowe zdjęcie z planu trzeciej części kultowego filmu "Kogel Mogel" na którym nie zabrakło Zdzisława Wardejna, czyli docenta Wolańskiego. Od kilku tygodni trwają prace do "Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3" w którym pojawi się całkiem sporo gwiazd z poprzednich dwóch częsci filmu. Wiadomo już, że w produkcji wystąpią m.in. Grażyna Błęcka-Kolska, Katarzyna Łaniewska, Wiktor Zborowski, Ewa Kasprzyk i właśnie Zdzisław Wardejn. W trzeciej serii dołączą do nich .in. Nikodem Rozbicki, Ola Hamkało, Anna Mucha i Katarzyna Skrzynecka.

Zobaczcie NOWE zdjęcie z planu filmu "Kogel Mogel 3"! Poznajecie docenta Wolańskiego?

