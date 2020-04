Dobra wiadomość przed świętami! Nasza rodzina się powiększa

W tych niezbyt wesołych czasach wszyscy potrzebujemy dobrych wiadomości. Dlatego tak bardzo ucieszyła nasz informacja o powstaniu portalu Urodazycia.pl. To nowy serwis w portfolio Edipresse Polska, który wydaje również Party.pl, Urodazycia.pl traktujemy więc jak naszą siostrę.

Serwis jest online’ową emanacją dobrze znanego miesięcznika „Uroda Życia”. Magazyn od lat przyzwyczaił swoje czytelniczki, że niezależnie od wieku inspiracje, jakościowe treści i rzetelną wiedzę psychologicznej.

Na start akcja #DZIĘKUJĘ

Serwis rusza "z przytupem" i prezentuje kampanię społeczną #DZIĘKUJĘ #urodażycia. Wspierają ją m.in. bohaterka majowego wydania „Urody Życia”, Martyna Wojciechowska, a także Tomasz i Anna Sekielscy, Magda Gessler, Sylwia Chutnik czy Jerzy Stuhr. Wszyscy zachęcają czytelniczki, by pielęgnowały w sobie uczucie wdzięczności i doceniały wsparcie, jakie otrzymują od innych ludzi.

– W dobie pandemii koronawirusa, jeszcze wyraźniej widzimy, jak bardzo zależymy jedni od drugich i jak ważna jest umiejętność doceniania tego, co od siebie nawzajem dostajemy – mówi Niemczyk.– Chcemy realnie zmieniać świat wokół nas i wierzymy, że możemy to zrobić, dlatego zachęcamy użytkowniczki Urodazycia.pl, aby dołączały do naszych akcji i działały razem z nami.