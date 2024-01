Rok 2024 rozpoczął się dla rodziny Martyniuków fatalnym skandalem. Po raz kolejny usłyszeliśmy, że Daniel Martyniuk został zatrzymany, a już chwilę później do sieci wyciekło nagranie! Widać na nim funkcjonariuszy policji i zakutego w kajdanki mężczyznę. To jeszcze nie wszystko.

Jest nagranie z zatrzymania Daniela Martyniuka

Chociaż jedyny syn Zenka Martyniuka ma za sobą ogrom skandali i niejednokrotnie już zatrzymywała go policja, wydarzenia z 2023 roku zdawały się potwierdzać, że 34-latek w końcu wyszedł na prostą. Wziął bajeczny ślub na Bali i wyglądało na to, że u boku Faustyny odnalazł spokój i szczęście. Niestety, szczególnie spokój nie trwał długo.

Zenek Martyniuk z żoną AKPA/Jacek Kurnikowski

W tym roku lider Akcentu po raz kolejny zagrał na imprezie sylwestrowej w Zakopanem, dokąd też postanowił zabrać swojego syna i synową. W Nowy Rok dowiedzieliśmy się jednak, że syn Zenka Martyniuka został zatrzymany przez policję! Do interwencji służb miała doprowadzić agresja mężczyzny - ponoć źle zachowywał się wobec pracowników i gości hotelu, a nawet własnej żony!

Podczas gdy jego tata słodko już spał, ten z kuflem w ręku wykłócał się przed hotelem, a potem zaczął zaczepiać gości pensjonatu. Jednemu z nich zabrał smyczek od skrzypiec i wymachiwał przed resztą gości. Gdy ktoś mu go zabrał, zaczął być agresywny - twierdzi informator Super Expressu.

Teraz do sieci trafiło nagranie z zatrzymania. Widać na nim, jak troje policjantów wyprowadza z hotelu zakutego w kajdanki, częściowo unieruchomionego Daniela i wsadza do radiowozu. Na filmie nie widać, by 34-latek stawiał opór lub był agresywny, jednak sposób, w jakim odprowadzono go do auta funkcjonariuszy, jest typowy w przypadku zatrzymania osób agresywnych.

Policjanci bowiem trzymają Daniela za kark, a jego głowę kierują bardzo nisko... tak, że pochylony do przodu i ze skutymi za plecami rękami, niewiele może sam zrobić.

Daniel Martyniuk

Daniel Martyniuk