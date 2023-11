Nauka języków obcych daje wiele korzyści. Pozwala nam poznać nowe kultury oraz osoby z innych krajów, może przyspieszyć rozwój kariery (szybsza możliwość awansu czy też możliwość skorzystania z oferty lepiej płatnej pracy). Ma ona również duży wpływ na funkcjonowanie naszego mózgu oraz jego prawidłowy rozwój. Dowiedz się, dlaczego warto uczyć się języków obcych!

Nauka języków usprawnia pracę mózgu

Zapewne nie raz słyszeliśmy, że w pewnym wieku nasz mózg przestaje przyswajać nowe informacje lub nawet, że połączenia między szarymi komórkami z czasem zanikają. Na szczęście teoria ta została już dawno obalona i obecnie wiemy, że niezależnie od wieku, nasz mózg stale się zmienia i jest w stanie uczyć się nowych rzeczy. Zawdzięcza to swojej neuroplastyczności. Oznacza ona zdolność mózgu do zmieniania i dostosowywania się do nowych sytuacji. Nauka języka obcego pozytywnie wpływa na rozwój mózgu, w tym właśnie na poprawę jego neuroplastyczności. Dlatego też, gdy uczymy się nowego języka polepszamy stan swojego mózgu, gdyż musi on pracować ciężej, by zapamiętać kolejne schematy potrzebne do opanowania nowego słownictwa i gramatyki, a co za tym idzie rozumienia tekstu czytanego czy mówionego w obcym języku. W ten sposób pojawiają się nowe połączenia między neuronami. Im więcej połączeń powstaje, tym sprawniej i szybciej pracuje nasz mózg.

Nauka języka wspomaga rozwój funkcji wykonawczych

Innym pozytywnym aspektem nauki języków jest to, że osoby dwu- czy wielojęzyczne mają lepiej rozwinięte funkcje wykonawcze mózgu (ang. executive functions), które są odpowiedzialne m.in. za planowanie, rozwiązywanie problemów i inne trudne zadania umysłowe. Oznacza to, że osoby posługujące się kilkoma językami łatwiej i szybciej poradzą sobie w trudnych sytuacjach codziennych i zawodowych.

Nauka języków obcych pozwala na podejmowanie lepszych decyzji

Kolejnym aspektem sprzyjającym nauce języka jest to, że myśląc w obcym języku, podejmujemy lepsze decyzje. Jak wykazały badania prowadzone przez Vladimira Nabokova oraz Evę Hoffman, drugi język nie jest dla nas tak bardzo emocjonalny, jak język ojczysty. Można zauważyć to na prostym przykładzie – przekleństwach. Jeśli ktoś użyje w naszym otoczeniu wulgaryzmu w naszym rodzimym języku, prawdopodobnie oburzy nas to znacznie bardziej lub odbierzmy to słowo silniej, niż gdyby ktoś użył wulgaryzmu w języku obcym. W takiej sytuacji być może nawet nie zauważalibyśmy, iż dana osoba przeklina lub nie dotknęłoby nas to tak bardzo. Dzięki temu, że nie mamy tak silnego połączenia emocjonalnego z językiem obcym, pracując i czytając informacje w drugim języku, jesteśmy w stanie podejmować korzystniejsze decyzje biznesowe, a ponadto jesteśmy bardziej skłonni podejmować ryzyko, co udowodnili naukowcy z Uniwersytetu w Chicago. Dodatkowo, jak pokazują badania, wśród osób bilingwalnych ryzyko rozwinięcia się demencji starczej czy Alzhaimera znacznie się zmniejsza. Im lepsza znajomość drugiego języka, tym mniejsze szanse na problemy z zapamiętywaniem na starość.

Nauka języka obcego i uczęszczanie na zajęcia (chociażby takie jak angielski online) – ma mnóstwo zalet, wśród których można wymienić pozytywny wpływ na rozwój i stan naszego mózgu. Znajomość języków obcych umożliwia nie tylko oglądanie filmów i seriali w wersji oryginalnej, czy też łatwiejszą komunikację za granicą, ale również stanowi świetną metodę treningu jednego z naszych najważniejszych organów.

