Stosujesz kremy, chodzisz na zabiegi kosmetyczne, poświęcasz mnóstwo czasu i pieniędzy pielęgnacji twarzy, a wciąż nie jesteś zadowolona ze stanu swojej skóry? Być może zapominasz o jednej, ale bardzo ważnej rzeczy. O wysypianiu się. Okazuje się, że sekret pięknej skóry jest niesamowicie prosty i tani – trzeba spać. Sen jest lepszy i bardziej skuteczny od wszystkich, nawet najdroższych kosmetyków oraz zabiegów pielęgnacyjnych. Doskonale wiedzą o tym gwiazdy m.in. Iman, Penelopa Cruz czy Doda, które zawsze wymieniają sen, jako jeden z najważniejszych elementów dbania o urodę.

Najlepszy kosmetyk? Sen!

Dlaczego spanie w nocy jest tak ważne? Naukowcy zajmujący się chronobiologią, czyli nauką o rytmach dobowych w jakich funkcjonuje człowiek, odkryli kilka niezwykłych faktów o naszym organizmie. Jak wynika z ich badań, skóra człowieka jest najbardziej aktywna nocą. Zachodzi wtedy szereg procesów, które służą jej odnowie oraz regeneracji. Komórki dzielą się nawet dziesięciokrotnie szybciej pomiędzy godziną 24 a 6 nad ranem, niż w ciągu dnia! Co więcej, brak lub niska jakość snu, skutkuje przedwczesnym powstawaniem zmarszczek, zmniejszeniem elastyczności skóry i sińcami pod oczami.

Zdrowe rytuały dla dobrego snu

Ważna jest nie tylko ilość, ale i jakość. Do dobrego snu należy się odpowiednio przygotować i wypracować swoje zdrowe rytuały. Zadbaj o sypialnię - wywietrz pokój przed snem, zasłoń okna lub załóż opaskę do spania na oczy. Światło jest sygnałem dla mózgu do aktywności, a jego brak do wypoczynku. Nie należy uprawiać sportu 3-4 godziny przed pójściem spać, ponieważ zaburza to cykl naszego organizmu. Zwróć również uwagę na to w czym chodzisz spać. Stawiaj na wygodne piżamy lub koszule nocne z oddychających i naturalnych materiałów. W dni miesiączki wybierz takie podpaski, które zapewnią ci maksymalny komfort i pewność. Supercienka podpaska Bella Perfecta ultra Night jest pokryta delikatną i miękką włókniną extra soft, która doskonale chroni skórę przed podrażnieniami i zapewni ochronę w nocy.

Jak sama widzisz, sen jest niezwykle ważny dla twojej urody, dlatego wypróbuj nasze porady by był jak najlepszy. Twoja skóra ci się odwdzięczy!

Partnerem publikacji jest marka Bella Perfecta