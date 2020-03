Dlaczego o 12 w kościołach biją dzwony? 

Cały świat walczy z pandemią koronawirusa, który rozprzestrzenia się z prędkością światła. Kościół również postanowił włączyć się w tę batalię. Papież Franciszek zaapelował do wiernych z całego świata, aby połączyli swoje siły i wsparli walkę z koronawirusem. W jaki sposób? Zobaczcie poniżej!

Dlaczego w środę o 12 biją dzwony w kościele?

Włochy to państwo, które najbardziej odczuwa skutki epidemii koronawirusa. W ich kraju sytuacja jest dramatyczna. Papież Franciszek postanowił zaapelować do Włochów, ale i do wiernych na całym świecie, aby nie tracili nadziei. W tym celu poprosił ich, aby w środę 25 marca odmówili modlitwę w intencji ustania epidemii koronawirusa.

Polski Episkopat odpowiedział na jego prośbę. Arcybiskup Gądecki chce, aby tego dnia w całym naszym kraju zabiły dzwony w kościołach i katedrach.

Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych– czytamy w komunikacie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Arcybiskup Gądecki poprosił również, aby wszyscy odmówili specjalną modlitwę. Oto jej treść:

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!

Przyłączycie się do apelu polskiego Episkopatu?