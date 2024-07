Klaudia Halejcio, jak dotąd, z nikim nie chciała rozmawiać o powodach rozstania z Tomkiem Barańskim. Dla "Flesza” zrobiła jednak wyjątek.

Doszliśmy do wniosku, że nasz związek przestał mieć rację bytu. Oboje byliśmy w ciągłych rozjazdach, a to nie pomaga budować relacji. Dziś jednak chcę pamiętać tylko te dobre chwile, które były między nami, i nie analizować ciągle, co poszło nie tak" - mówi aktorka magazynowi "Flesz".