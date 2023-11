Racewicz zaczęła karierę w telewizji publicznej jeszcze w latach 90. Najpierw pracowała w „Teleexpressie”, potem w „Panoramie”. W 2002 roku, podczas jednego z wyjazdów służbowych, na pokładzie samolotu rządowego poznała oficera BOR-u Pawła Janeczka. Pobrali się po dwóch latach, po sześciu zostali rodzicami Igora. W 2010 roku Joanna została wdową - Janeczek zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

Mogłam powiedzieć mojemu mężowi, żeby nie leciał do Smoleńska, bo miał wybór i się radził, co zdecydować. Ale lot do Stanów oznaczałby, że tata nie byłby na drugich urodzinach syna, a dla nas obojga syn był najważniejszy