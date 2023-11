Obserwując gwiazdy z pierwszych stron gazet mamy wrażenie, że dla niektórych z nich czas się zatrzymał. Często wręcz z przekąsem mówimy o ich wiecznej młodości. Jesteśmy przekonane, że stoi za tym niejedna ingerencja chirurgiczna.

Weźmy pod lupę Jennifer Aniston. Aktorka skończyła w tym roku 49 lat, a na niektórych zdjęciach nadal wygląda jak trzydziestokilkuletnia Rachel Green z „Przyjaciół”. W czym tkwi jej sekret? Jak się okazuje to wszystko zasługa owalu twarzy! O co chodzi? Z naszego researchu wynika, że to właśnie kształt twarzy decyduje o tym, jak będziemy się starzeć! Jennifer Aniston jest właścicielką twarzy kwadratowej, a to oznacza, że większość procesów starzenia jej nie dotyczy. Jedyne, co może stanąć na jej drodze to "kurze łapki", a kąciki ust mogą z biegiem lat ułożyć się w kształt podkówki.

East News

Tym tematem postanowiła zająć się nasza redaktorka Kinga Molenda. Specjalnie dla was zrobiła przegląd wszystkich kształtów twarzy na największych światowych gwiazdach i przy tej okazji zdradziła nam, jak będą się starzeć. Nie martwcie się, Kinga zaproponuje wam również najnowsze antidotum na zmarszczki od Eveline Cosmetics. Będą nim przeciwzmarszczkowe kremy HYALURON CLINIC. Seria inspirowana jest zabiegami z zakresu medycyny estetycznej, wykorzystuje jednoczesne działanie PROWITAMINY B5 i pięciu postaci kwasu hialuronowego. Oferta skierowana jest do kobiet w każdym wieku. Znajdziecie w niej: głęboko nawilżający krem na pierwsze zmarszczki 30+, a także kremy przeciwzmarszczkowe 40+, 50+, 60+, a nawet 70+! Nowością jest również krem-maska na noc oraz intensywnie nawilżająca esencja 3w1 pod i na makijaż.

Jesteście ciekawe jak będziecie się starzeć i jak temu przeciwdziałać? Zobaczcie nasze wideo!

Materiał powstał we współpracy z marką Eveline Cosmetics