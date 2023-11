Kilka tygodni temu ruszyła najnowsza edycja programu "Rolnik szuka żony". Wśród rolników, którzy szukają wielkiej miłości znalazł się Adrian. Adrian ma 28 lat i pochodzi z Małopola. Jest geodetą z wykształcenia, a także rolnikiem i kwiaciarzem z zawodu, wyboru i powołania. Jak już wiemy, do rolnika napisało całkiem sporo zainteresowanych nim kobiet, ale ostatecznie Adrian do swojego domu zaprosił trzy kandydatki: Ilonę, Agatę i Wiolę. Czy wśród nich jest ta jedyna, z którą rolnik będzie chciał się związać? Tego dowiemy się z kolejnych odcinków programu "Rolnik szuka żony". Teraz posłuchajcie, dlaczego Adrian w ogóle zgłosił się do show TVP!

