Dla nich 2020 rok jest wyjątkowy! Te marki są na rynku już od minimum kilkudziesięciu lat

2020 rok to wyjątkowy rok dla wielu marek, które istnieją na rynku już od minimum kilkudziesięciu lat. Wśród nich jest prawdziwy faworyt - Gancia czyli legendarna włoska marka wina musującego istniejąca od dokładnie 170 lat, polski salon Ce-Ce Beauty Clinic, który powstał dokładnie 20 lat temu czy polska rodzinna marka Baldowski założona w 1973 roku. Poznajcie historie tych wyjątkowych marek i zobaczcie jak świętują!

1. Gancia – legendarna włoska marka wina musującego – obchodzi 170-lecie powstania

Marka GANCIA, producent pierwszego włoskiego wina musującego, obchodzi 170-lecie powstania. Założona w 1850 roku przez Carlo Gancię, twórcę pierwszego włoskiego wina musującego, GANCIA jest jednym z największych producentów win musujących na świecie, w tym Prosecco i Asti. Marka zalicza się do symboli włoskiego stylu życia i jest dystrybuowana w ponad 65 krajach świata. Wina musujące GANCIA leżakują w piwnicach wykutych przed wiekami w wapiennych skałach w miejscowości Canelli. Nazywane „podziemnymi katedrami” piwnice zapewniają naturalną izolację termiczną o stałej temperaturze 12–14 stopni Celsjusza, idealnej do uszlachetniania win musujących.

Wina musujące GANCIA pochodzą z rejonów Langhe-Roero i Monferrato w Piemoncie, jednych z najwyżej cenionych winnic na świecie, wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W 2020 roku GANCIA zwiększyła globalną sprzedaż o ponad 30%. W Polsce GANCIA jest oferowana przez CEDC International, lidera na rynku producentów i importerów mocnych alkoholi, w wariantach wina musującego, jak również stołowego. W tym roku portfolio marki w Polski zostało rozszerzone o kolejne dwie nowości: Gancia Sparkling Peach oraz Gancia Sparkling Strawberry. Są to kompozycje stworzone w oparciu o naturalne aromaty owocowe i wino musujące, produkowane z najlepszych odmian piemonckich winorośli.

Z okazji 170. urodzin, GANCIA przygotowała okolicznościową edycję wina musującego, które leżakowało w historycznych piwnicach przez 170 miesięcy. Limitowana seria ma charakter kolekcjonerski. W sprzedaży są jednak dostępne klasyczne butelki, które mogą być na przykład świetnym prezentem!

2. Czy wiecie, że swoje 20-lecie obchodzi też salon Ce-Ce Beauty Clinic. Ce-Ce Beauty Clinic działa na rynku już od 20 lat! Wiedzieliście, że z tej okazji właśnie zmienili swoją lokalizację? Znajdziecie ich teraz na ulicy Limanowskiego 11M w Warszawie.

3. Rodzinna marka obuwnicza Baldowski założona w 1973 roku to polski brand, który oferuje perfekcyjnie wykonane produkty najwyższej jakości, o nieszablonowym designie, które idą z duchem czasu i wyprzedzają światowe trendy. Marka Baldowski pochodzi ze śląska i od samego początku ma swoją siedzibę w Częstochowie, gdzie również znajduje się pracownia rzemieślnicza zakładu obuwniczego marki. W swojej ofercie kolekcji obuwia, marka Baldowski posiada szpilki, czółenka, baleriny, loafersy, sneakersy, kozaki, botki oraz klapki i sandałki, jak również specjalne dedykowane modele ślubne.

Dzięki dbałości o najmniejszy szczegół, buty Baldowski przypominają małe dzieła sztuki, a połączenie tradycji z nowoczesnością doceniły najbardziej prestiżowe butiki i domy handlowe na całym świecie. Już w latach 70., jako jedna z pierwszych marek obuwniczych Baldowski wprowadził do swojej oferty eleganckie modele szpilek, które były odpowiedzią na to, co kobiety kryją w swoich wnętrzach - potrzebę luksusu i chęć sięgnięcia w życiu jeszcze wyżej oraz dojścia jeszcze dalej.

4. De La Garza to luksusowa marka odzieżowa projektanta pochodzącego z Meksyku Rodrigo De La Garza. Od 2010 roku projektant oferuje modę damską oraz męska, którą kieruje do osób ceniących elegancję, najwyższą jakość i komfort. W swojej ofercie posiada ponadczasowe i wyrafinowane garnitury, płaszcze, koszule, buty, skórzane kurtki i dodatki. Oprócz luksusowej usługi, jaką jest szycie na miarę, projektant oferuje również linię Ready to Wear.

De La Garza w swoich projektach wykorzystuje luksusowe materiały od najlepszych dostawców z Włoch, Wielkiej Brytanii, Belgii i Chile. Projektant oferuje również możliwość zaprojektowania butów na jedynej takiej w Polsce platformie do personalizacji, których produkcja odbywa się w Hiszpanii.