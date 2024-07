Dj Adamus niedawno hucznie świętował swoje urodziny w jednym z warszawskich klubów. Na imprezie pojawiło się mnóstwo celebrytów i bliskich jurora "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Muzyk szykuje się teraz do Sylwestra z Polsatem, na którym zadba o oprawę muzyczną. Przypomnijmy: Ponad 20 gwiazd na hucznych urodzinach Dj Adamusa

Mało kto jednak wie, że Adam Jaworski ma mnóstwo innych pasji poza muzyką. Z wykształcenia jest politologiem oraz dziennikarzem, interesuje się również publicystyką. Jak przyznaje w rozmowie z natemat.pl dzięki ogromnej wiedzy łatwiej mu funkcjonować w świecie show-biznesu. Śmiało można powiedzieć, że jest człowiekiem renesansu, ponieważ bardzo lubi również podróże:

Dokładnie, wszystkiego po trochu. Chyba człowiek renesansu (śmiech), ale tak mi osobiście się wydaje, że w moim przypadku to wszystko się przenika. Zawodowo dziennikarz, politolog i publicysta, a pasja i miłość do muzyki to taka wisienka, dość duża wiśnia nawet w moim życiu. Jeszcze mówiłem i przypomnę o podróżach - uwielbiam nie tylko te muzyczne, ale i geograficzne, stąd też pomysł na moją ostatnią płytę "1000 miejsc" i na pewno w 2015 chcę się zabrać za kolejny krzyk autorski, poniekąd kontynuacja "1000 miejsc", muzyczne rejony świata... Na pewno będę się tym chwalił, jak tylko coś się pojawi. - przekonuje