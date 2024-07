DJ Adamus skomentował powrót programu "Idol". Talent -show Polsatu po 12 latach przerwy znów zagości na naszych ekranach. Wiemy już , że w jury zobaczymy: Ewę Farną, Elżbietę Zapendowską, Jacka Cygana i lidera zespołu Video Wojciecha Łuszczykiewicza. Stacja Polsat rozpoczęła już pierwsze castingi do programu, który widzowie zobaczą już wiosną 2017 roku. Informacje o powrocie "Idola" nie spodobały się jednak wszystkim. Jedną z osób, które głośno skrytykowały pomysł na reaktywację telewizyjnego hitu sprzed lat, była Monika Brodka. A jak powrót "Idola" skomentował DJ Adamus, który w przeszłości pracował w programie.

Uważam, że to będzie inna jakość. Widziałem jury jest ciekawe generalnie. Rzeczywiście są to artyści którzy reprezentują fajny poziom wiedzy muzycznej. Ja uważam, że zmienienie tak jury daje generalnie możliwość odcięcia sytuacji od tej sytuacji, która była 15 lat temu, ze względu na to, że pewnych rzeczy się już nie powtórzy. Nie powtórzy się nigdy dwa razy tego samego dnia.