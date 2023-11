4 z 6

W niedzielę sceną zawładną artyści zagraniczni. Widzowie mogą liczyć na dobrą zabawę w rytmie najlepszych hitów Shauna Bakera. Usłyszymy m.in. „V.I.P”, czy „Hey Hi Hello”. Prosto z Wielkiej Brytanii zawita popularny na przełomie lata 80. i 90. zespół Londonbeat, który podbił listy przebojów na Wyspach m.in. utworem „I’ve been thinking about you”. Pojawią się również artyści, nadal popularnego w Polsce, italo disco jak Ryan Paris ze swoim „Dolce Vita”, Mauro z „Buona sera ciao ciao”. Swoje największe hity zaprezentuje Johnson Righeira – „Vamos a la playa” oraz „No tengo dinero”. Widownia w sercu Kaszub oraz ta przed telewizorami usłyszy również austriacki zespół Opus, który zyskał światową sławę utworem „Live is Live”. W roku 1985 był to europejski numer jeden lata, a w Stanach Zjednoczonych znalazł się on na 32 miejscu listy Bilboard Hot 100. Nie zabraknie również młodych wykonawców popowych, których hity królują w dyskotekach. Na scenie wystąpi Mario Bischin z przebojami „Macarena” i „Loca”, czy szwajcarski duet Remady & Manu L. Ten ostatni zagra rytmiczne „Holidays” oraz cover utworu „Another Day in Paradise” autorstwa Phila Collinsa z 1989 roku. W niedzielny wieczór zaprezentuje się również Danzel z niezapomnianymi „Pump it up” , „Put your hands up in the air” i „You spin me round”, a Stefano Terrazzino wykona m.in. „Felicita” i „Lasciate mi cantare”

Transmisja drugiego dnia festiwalu Disco Pod Gwiazdami od godziny 20:05 na antenie Telewizji Polsat oraz od godziny 22:40 dalsza część koncertu i równie gorąca zabawa w kanale Super Polsat.