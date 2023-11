Reklama

Małgorzata Kożuchowska należy do grona gwiazd, które mogą pochwalić się idealną figurą. Gwiazda serialu "Rodzinka.pl" ma 47 lat, ale tak świetnej sylwetki może pozazdrościć jej niejedna nastolatka. Fanki aktorki z pewością zastanawiają się, jaka dietę stosuje, żeby nie mieć problemów z nadprogramowymi kilogramami. Teraz wszystko stało się jasne! Małgorzata Kożuchowska w jednym z ostatnich wywiadów zdradziła swój sekret!

Jaką dietę stosuje Małgorzata Kożuchowska?

Aktorka w rozmowie z magazynem "Gala" zdradziła, że stosuje specjalną dietę pudełkową, która jest układana na postawie unikalnego kodu genetycznego!

(...) dzięki takiej profesjonalnej i spersonalizowanej analizie można się dowiedzieć, jak przyspieszyć metabolizm, jak najdłużej zachować młodość skóry oraz jak zadbać o dobre samopoczucie i zdrowie. W ten sposób możemy nie tylko zmienić sposób odżywiania, ale także cały tryb życia ustawić pod nasz genotyp- zdradziła w rozmowie z magazynem "Gala". Od kilku miesięcy moja dieta pudełkowa jest układana na podstawie unikalnego kodu genetycznego

Według doniesień "Super Expressu" dieta Małgorzaty Kożuchowskiej niestety nie należy do najtańszych... Jak informuje dziennik, już samo badanie DNA może kosztować nawet 3,5 tys. złotych! Miesięczy koszt diety pudełkowej, którą stosuje aktorka to ok. 3 tys. zł.

Musimy przyznać, że efekty diety robią wrażenie! Chyba większość kobiet marzy, żeby mieć taką figurę jak Małgorzata Kożuchowska.

Zobacz także: Małgorzata Kożuchowska nie zwalnia tempa! Już wiosną zobaczymy ją w nowym serialu TVN. Jakim?

Małgorzata Kożuchowska zdradziła, jaką stosuje dietę.

ONS

Aktorka od kilku miesięcy stosuje dietę pudełkową.

ONS