Diana z "Rolnik szuka żony" ma wielbicieli! Pokazała, co dostała od jednego z nich

Diana pomimo tego, że od udziału w "Rolnik szuka żony" wciąż jest singielką nie narzeka na brak zainteresowania płci przeciwnej. Uczestniczka opublikowała treść wiadomości, jaką dostała od wielbiciela. Czy komplementy pisane w sieci mają szansę być początkiem czegoś poważniejszego? Zobaczcie, co napisał Diana zainteresowany nią internauta.

Diana z "Rolnik szuka żony" pokazała list od wielbiciela

Diana była uczestniczką szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony", gdzie walczyła o względy Seweryna. Uczestniczka jednak zrezygnowała z udziału w show niedługo po tym, jak dowiedziała się, że Seweryn utrzymywał kontakty z Marleną, inną uczestniczką, również poza programem.

Diana mimo tego, że nie znalazła miłości w hitowym show TVP, to nie czuła się przegrana. Zyskała przyjaźń, co jakiś czas na jej profilu społecznościowym pojawiają się zdjęcia z Natalią - kandydatką Sławomira. Niedawno Diana zdradziła, że wciąż jest singielką, jednak nie wygląda na to, że uczestniczka narzeka na brak zainteresowania. Dostaje mnóstwo wiadomości z komplementami od wielbicieli. Jedną z nich postanowiła podzielić się publicznie.

A takie wiersze dostaje od wielbicieli - napisała dołączając treść wiersza

Kto wie, może Diana znajdzie miłość dzięki swoim portalom społecznościowym.

Diana z "Rolnik szuka żony" dostaje wiadomości od wielbicieli. Czy któryś z nich skradnie jej serce?

Diana z "Rolnik szuka żony" jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Po programie wciąż utrzymuje kontakty z innymi uczestnikami.