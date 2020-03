Diana i Natalia z "Rolnik szuka żony" spotkały się mimo kwarantanny. Jaki miały powód?

Diana z "Rolnik szuka żony" niedługo po zakończeniu 6. edycji programu zdradziła, że przyjaźni się z Natalią, kandydatką Sławomira. Obie uczestniczki pielęgnują przyjaźń mimo dzielących je ponad 600 km! Kilka dni temu Diana świętowała swoje 30. urodziny i z tej okazji pochwaliła się zaskakujących tortem na Instagramie. Teraz z kolei mogła liczyć na odwiedziny Natalii, która zrobiła przyjaciółce taki prezent i odwiedziła ją pomimo "narodowej kwarantanny". Zobaczcie ich wspólne zdjęcie!

Diana opublikowała na Instagramie zdjęcie z Natalią, która odwiedziła ją w czasie tzw. narodowej kwarantanny, kiedy w Polsce obowiązuje zakaz wychodzenia z domu. Obie kobiety zachowały środki bezpieczeństwa i na zdjęciu zaprezentowały się w maseczkach ochronnych:

Pod zdjęciem pojawiło się tradycyjnie mnóstwo komentarzy od fanów "Rolnik szuka żony", którzy wspierają przyjaźń Diany i Natalii:

Fajnie wyglądacie w tych maskach👌😍

Ślicznie

No tak jest pięknie. To trzeba do cenić

pięknie jak zawsze