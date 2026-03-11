Klimatyczne kadry zrobiły ogromne wrażenie na internautach, którzy błyskawicznie zasypali ją ciepłymi komentarzami i słowami zachwytu. Najwięcej komplementów powędrowało jednak w stronę synka influencerki - Romeo, który natychmiast skradł całą uwagę obserwatorów. Uroczy malec rozczulił fanów swoim wdziękiem.

Deynn króluje w sieci

Marita Surma, znana w sieci jako Deynn, to jedna z najpopularniejszych polskich influencerek fitness. Swoją rozpoznawalność zdobyła dzięki blogowi modowemu i aktywności w mediach społecznościowych, gdzie zaczęła promować zdrowy styl życia, treningi oraz dietę. Z czasem jej profile zaczęły śledzić setki tysięcy, a później miliony fanów, a ona sama rozwinęła działalność w internecie, współpracując z markami i prowadząc projekty związane z fitnessem.

W życiu prywatnym influencerka jest związana z trenerem i twórcą internetowym Danielem Majewski, z którym tworzy popularny duet w mediach społecznościowych. Para od lat dzieli się w sieci kulisami swojego życia, treningów i wspólnych projektów. W 2025 roku Deynn i Majewski zostali rodzicami i powitali na świecie syna o imieniu Romeo. Ostatnio influencerka pokazała w sieci, że wspólnie z rodziną wybrała się na zasłużony urlop.

Deynn pokazała kadry z wakacji

Deynn wraz z mężem i synkiem wybrała się ostatnio na upragnione wakacje. Za cel obrali sobie rajskie Malediwy, na które przylecieli prywatnym samolotem. Na Instagramie influencerki pojawiło się mnóstwo zdjęć z podróży, na których widzimy, że zdecydowanie nie brakuje tam luksusu i atrakcji a widoki zapierają dech w piersiach. Pojawiły się też kadry z małym Romeo, który skradł serca internautów.

Romeo jest jednym z najpiękniejszych chłopczyków, jakich widziałam

Nie mogę się na niego napatrzeć

Jaki to już duży chłopczyk, a dopiero był taki malutki czytamy w komentarzach.

