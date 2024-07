Anna Dereszowska i Edyta Olszówka pojawiły się wczoraj na premierze nowego filmu Marka Koterskiego „ Baby są jakieś inne”. Każda z pań wybrała specjalnie na ten wieczór kreacje, które połączył kolor zielony. Dereszowska postawiła na zielony top, który świetnie pasował do czarnych spodni i sweterka. Niestety w drugim przypadku zieleń zdominowała całą stylizację…

Edyta Olszówka od góry do dołu była ubrana we wszystkie odcienie zieleni. Zielona kurtka, sukienka, rajstopy, buty, kapelusik i szal! Artystka wyglądała niczym leśny skrzat.

Uwielbiamy Edytę Olszówkę za jej talent aktorski, jednak nie możemy przejść obojętnie obok tak fatalnej stylizacji.

Która z aktorek Waszym zdaniem wyglądała lepiej?

