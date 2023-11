Ty też nie możesz się już doczekać się nadchodzącego lata, wysokich temperatur i wakacyjnych wyjazdów? Bo my tak! A czy twoje ciało jest już w 100% przygotowane na letni sezon? Jeśli jeszcze nie, nie musisz się martwić! W kilka tygodni można wiele zmienić w swoim wyglądzie, a my przygotowaliśmy dla ciebie kilka skutecznych trików, które w krótkim czasie sprawią, że twoja skóra będzie gładsza i jędrniejsza!

Peeling w domu

Złuszczanie martwego naskórka to nasza ulubiona broń w walce o piękny ciało! Peeling w dosłownie kilka chwil jest w stanie poprawić stan naszej skóry i przygotowuje ciało do dalszych etapów pielęgnacji. Podczas wykonywania peelingu, szczególną uwagę poświęć obszarom, które najbardziej potrzebują ujędrnienia i wygładzenia (brzuch, pośladki, uda oraz łydki). Ten domowy zabieg należy robić 1-2 razy w tygodniu, ale nie częściej! Po peelingu nie zapomnij o ujędrniającym balsamie do ciała, który dodatkowo wygładzi i nawilży skórę.

Modelujący prysznic

Najtańszy i najprostszy sposób na ujędrnienie ciała i zmniejszenie cellulitu? Modelujący prysznic! Podczas brania kąpieli, polewaj ciało naprzemiennie zimną i ciepłą wodą od stóp, przez uda, pośladki, brzuch, biust aż do ramion. Ten domowy, niepozorny zabieg daje spektakularne efekty - poprawia krążenie krwi, zmniejsza widoczność cellulitu, a rano rozbudzi lepiej niż kawa!

Sauna na zdrowie

Połącz przyjemne z pożytecznym i wybierz się do sauny! Jest to najlepszy sposób na oczyszczenie organizmu z toksyn oraz relaks. Już od kilkuset lat ludzie korzystają z zalet tego niezwykłego zabiegu. Pod wpływem ciepłego powietrza nasze pory rozszerzają się, a w efekcie organizm pozbywa się szkodliwych substancji i martwych komórek. Już po kilku minutach skóra ulega głębokiemu oczyszczeniu, a ciało staje się zrelaksowane i dobrze dotlenione.

Kojąco-regenerujący masaż

Jeśli marzysz o gładkiej i jędrnej skórze, koniecznie wypróbuj masaż. Możesz go wykonywać sama w domowym zaciszu, za pomocą bańki chińskiej lub silikonowego masażera, podczas kąpieli albo już po niej. Jeśli będziesz systematycznie wykonywać masaż (najlepiej codziennie), szybko zauważysz efekty! Skóra będzie wyraźnie wygładzona i ujędrniona, a cellulit mniej widoczny. Dodatkowo, masaż całego ciała to świetny sposób na relaks po ciężkim dniu!

Depilacja światłem Philips Lumea

Perfekcyjnie gładka skóra bez ani jednego włoska? To możliwe! Kiedyś musiałyśmy codziennie golić się maszynką, albo dużo zapłacić za zabieg depilacji laserowej w salonie kosmetycznym. Na szczęście, odkąd odkryłyśmy PHILIPS Lumea Prestige to już przeszłość! To urządzenia IPL do użytku w domu to świetna alternatywa dla bolesnych lub krótkotrwałych metod depilacji.

Co więcej, wykonywanie zabiegów depilacji światłem Philips Lumea w domu jest całkowicie bezpieczne, proste i wygodne. Możesz przystąpić do depilacji w dogodnym dla ciebie momencie, bez obaw o podrażnienia. Dostosowane do konkretnych obszarów nasadki różnią się bowiem nie tylko kształtem i rozmiarem okienek, ale również zastosowanymi filtrami, dzięki czemu nie musimy martwić się o pozabiegowe ślady.

Lumea emituje delikatne impulsy światła, które powodują wypadanie włosków i spowolnienie ich odrastania. Jednocześnie w fazie wzrostu znajduje się około 30% wszystkich mieszków włosowych, dlatego aby skutecznie usunąć owłosienie z wybranego obszaru skóry należy w początkowym okresie wykonać cztery do pięciu zabiegów w odstępie dwóch tygodni. Pierwszych widocznych efektów możesz spodziewać się już po 3 zabiegach. Później wystarczy powtarzać zabiegi co cztery do ośmiu tygodni. Seria 12 zabiegów z użyciem urządzenia Lumea pozwala uzyskać efekt gładkiej skóry utrzymujący się aż do 6 miesięcy!

Z PHILIPS Lumea Prestige możemy wydepilować nie tylko nogi, ale i pachy, obszary bikini oraz przestrzeń nad górą wargą. Dostępne są 4 specjalnie wyprofilowane nasadki stworzone dla uzyskania optymalnych efektów na wszystkich partiach ciała (nogi, pachy, bikini i obszar nad górną wargą). Co więcej, samo używanie depilatora jest bajecznie proste! Wybieramy nakładkę, włączamy, ustawiamy moc własnoręcznie lub korzystając z czujnika SmartSkin, który automatycznie dobiera właściwy poziom intensywności światła, i przykładamy urządzenie do skóry. Proste, prawda? Raz na zawsze zapomnij o włoskach na ciele i już dziś zacznij przygotowania do lata!

Materiał powstał we współpracy z marką PHILIPS