Święta to wyjątkowy czas, który spędzamy z najbliższymi w domowym zaciszu. Te cudowne, błogie chwile są pięknym zwieńczeniem mijającego roku. Dlatego, aby jeszcze bardziej je umilić, warto zadbać o odpowiedni klimat, który stworzą dekoracje. Mogą być w różnych stylach i miejscach domu - na parapetach, oknach, a nawet ścianach. I co ważne - wcale nie muszą być na jeden sezon! Udowodnimy Ci, że po odpowiedniej zmianie można je ponownie wykorzystać. Jak? Przekonajcie się same!

Reklama

Magiczne światło

Światło, które będzie elementem bożonarodzeniowej dekoracji powinno być ciepłe, a im więcej jego źródeł, tym lepiej. Możliwości jest naprawdę wiele: łańcuchy świetlne z funkcją timera, wiszące gwiazdy i żarówki, a także migoczące świeczki typu tea light z diodami led, które wyłączysz jednym dmuchnięciem. Przy dekoracji postaw na artystyczny nieład - rozstaw światełka tam, gdzie masz ochotę. My, polecamy zwłaszcza w okolicy choinki lub ozdób z iglaków czy szyszek. A kiedy miną już święta, wykorzystaj ledy do dekoracji karnawałowych lub podświetlenia ściany z rodzinnymi zdjęciami.

Materiały prasowe

Zimowy klimat

Do mody wróciły dekoracje, które przypominają te, z czasów naszych babć. Są wykonane w stylu retro z drewna lub papieru. Mogą być uzupełnieniem stroika lub samodzielną ozdobą. Nas zachwyciły zwłaszcza wioska i targ rozmaitości od Tchibo z wygrawerowanym motywem i bambusową podstawą (mają funkcję podświetlenia, dzięki czemu zyskujemy kolejne źródło ciepłego, klimatycznego światła). Do tego, ozdobne gwiazdy i latarnie nadające się zarówno do użytku w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz. Całość uzupełnij wyrazistym elementem – kalendarzem adwentowym lub skarpetami, które najlepiej będą prezentowały się w pobliżu choinki lub kominka. Wspaniałe dopełnienie będzie stanowiła muzyka, dlatego koniecznie sprawdź płyty wydane specjalnie dla Tchibo – to 40 hitów świątecznych czyli ok. 145 minut nastrojowej muzyki w sam raz na zimowe wieczory.

Materiały prasowe

Wspólne chwile w pięknym otoczeniu

Jeśli twój dom jest już gotowy, zadbaj o to, aby zapewnić ciepło i miłą atmosferę swoim najbliższym. Możesz to zrobić w bardzo prosty sposób - po prostu zaproś ich do wspólnego przygotowywania słodkości, którymi będziecie zajadać się podczas Świąt! Przygotuj zestawy foremek do wycinana ciastek, maty do pieczenia i odpowiednie akcesoria, nie zapominając o takich, w bożonarodzeniowym klimacie. Te, które znajdziesz w Tchibo sprawdzą się idealnie, bowiem użyjesz ich nie tylko w Święta!

Zobacz także

Materiały prasowe

Po więcej świątecznych inspiracji zajrzyj na tchibo.pl i przekonaj się, że Święta mogą być jeszcze piękniejsze!

Materiały prasowe

Reklama

Materiał powstał we współpracy z marka Tchibo.